Joachim Llambi: Liebeshammer hinter den "Let's Dance"-Kulissen

"Die Tanzpartner leben mehrere Monate wie ein Paar zusammen. Man weint, man zittert, man motzt sich unter dem Druck an, man hat viel Körperkontakt. Das macht schon was mit einem", erklärte Llambi. Und verriet weiter: "So gut, wie sich unsere Tanzpaare nach einer Woche Training kennen, kennen sich normale Paare selten nach dem zehnten Date." Dass auch er selbst häufig in Versuchung zu kommen scheint, ist offensichtlich. So hat der 57-Jährige den Ruf, besonders Ladys, die hübsch, blond und zierlich sind, besser zu bewerten und sich von ihnen leichter begeistern zu lassen, manchmal sogar vor laufenden Kameras zu flirten. Das wissen auch seine Kollegen. Motsi Mabuse (41) erklärt, dass sie das Jury-Urgestein privat natürlich nicht 'Herr Llambi', sondern anders nenne: "Ich sage vielleicht Hase zu ihm", so Motsi. Es folgte Gemurmel, die Zuschauer vor Ort kicherten. Da konnt e es sich Moderator Daniel Hartwich (43) nicht verkneifen, meinte: "Einige Damen im Publikum lachen wissend ..." Wie dieser Witz wohl Llambis Ehefrau Ilona (47) gefiel? Schließlich ist es bei ihnen ein Auf und Ab, die beiden trennten sich 2018, Joachim hatte eine Freundin, bis sie wieder zusammen fanden. Eine Belastung für jede Beziehung ...