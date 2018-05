So ein Schlawiner! Nachdem Juror Joachim Llambi (53) der Let’s Dance-Teilnehmerin Julia Dietze (37) nahe kam, tut er’s jetzt schon wieder und verteilt eindeutige Komplimente an die schöne Blondine! Wann platzt seiner Frau Ilona (42) der Kragen?

„Du hast einen wirklich guten Look“, schwärmte der ehemalige Profi-Tänzer von Julias Aussehen. „Ja, und du kannst mit diesem Look spielen. Du hast irgendwas... Ja, du hast was, was einen – ich sage jetzt mal – fesseln kann und das mag ich.“ Alter Schwede, was für Worte! Fast schon wie eine Liebeserklärung! Das haben wohl auch seine Jury-Kollegen bemerkt. Als der gebürtige Duisburger die Darstellerin mal wieder sehr positiv beurteilte, war Motsi Mabuse (37) gleich klar: Das macht er nur „weil sie hübsch ist“.

Joachim Llambi & Julia verstehen sich auch privat

Aber es bleibt nicht bei Worten. Auch hinter den Kulissen verstehen sich die zwei super, verabschieden sich schon mal mit Küsschen voneinander. „Das macht er nicht bei allen Tänzern so“, verrät ein Beobachter. Was wohl Joachim Llambis Gattin davon hält? Einerseits hat er neulich über die Liebe zwischen beiden schwadroniert: „Es war so ein Blick und ich dachte: Die könnte es sein.“ Andererseits sieht Julia aus wie die jüngere Schwester von Ilona! Das kann echt brenzlig werden...