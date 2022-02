Joachim Llambi: Nach dem "Let's Dance"-Aus kommt es noch dicker!

In ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" nehmen die ehemaligen "Let's Dance"-Profis Erich Klann und Oana Nechiti kein Blatt vor den Mund. So bekam in der letzten Folge nicht nur Rúrik, sondern auch Herr Llambi sein Fett weg. Erich würde liebend gerne seinen Juryplatz einnehmen. "Ich hätte tatsächlich mal Lust, eine andere Meinung zu repräsentieren. Oftmals sind die Meinungen gleich und wie abgesprochen. Alle sagen Ja und Amen zu Llambi", ätzt der Tänzer.