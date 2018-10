Joachim Llambi: Pikanter Verdacht! Ist SIE der Trennungsgrund?

Reddit this

Es ist eine riesige Überraschung: Let’s Dance-Juror Joachim Llambi (54) und seine Ilona (45) haben sich nach 13 Ehejahren getrennt! Scheiterte ihre Ehe etwa an den Fremdgeh-Gerüchten?

Die Trennung von Let’s Dance-Juror und seiner Frau Ilona kam ziemlich überraschend. Das plötzliche Ehe-Aus nach 13 Jahren nährt einen pikanten Verdacht: Ist Julia Dietze (37, Fack ju Göhte 3) der wahre Trennungs-Grund? Immerhin kamen sie sich im Laufe der Tanz-Show sehr nahe. Und die Blondine dürfte genau nach seinem Geschmack sein, sieht sie doch aus wie eine jüngere Kopie seiner Noch-Gattin!

Fest steht, dass hinter den Kulissen von "Let’s Dance" Versuchungen überall lauern… Schon 2012 gab es Gerüchte, dass er mit Magdalena Brzeska (40) mehr als nur heißen Tango tanzte. Und auch die diesjährige Staffel blieb nicht frei von Gerüchten: Mit Schauspielerin Julia Dietze (37), der er immer auffällig viele Punkte gab, verstand er sich blendend, sagte sogar vor der Kamera: „Du hast etwas, das einen fesseln kann. Das finde ich gut.“

Joachim Llambi ist kein Kind von Traurigkeit

Besonders pikant: Die beiden wurden nach der Show sogar gesehen, als sie sich in der Hotel-Lobby trafen. Waren genau diese Gerüchte ein schrecklicher Stich ins Herz seiner Ilona? Scheiterte daran ihre Beziehung? Sie schweigt dazu, doch er verneint: „Neue Partner spielen bei der Trennung keine Rolle.“

Joachim Llambi: Eine Woche nach der Trennung! Überraschende Liebes-Beichte!

Im Übrigen hat sich der Duisburger schon mal während einer Beziehung in eine andere Frau verliebt: 2003 war er bereits 13 Jahre mit seiner früheren Tanz-Partnerin Sylvia Putzmann verheiratet und verknallte sich in Ilona! Die beiden gaben sich 2005 das Jawort. Hat er sich nun wieder in eine Blondine verguckt?