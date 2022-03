Joachim Llambi: Psycho-Drama bei Let's Dance!

Es wäre nicht das erste Mal, dass der gebürtige Duisburger eine Promi-Kandidatin zum Weinen bringen würde. Selbst die Profi-Tänzer leiden unter seinen teilweise bösen Worten. So erklärte Erich Klann (34), der zehn Jahre in der Sendung mittanzte, kürzlich: "Von Joachim Llambi werde ich die nächsten Monate sicher noch Albträume haben! Als Profi-Tänzer ist man ja dauernd der Jurykritik ausgesetzt und sollte dieser besser nichts entgegnen!" Wie wird die 50-Jährige darauf reagieren? Schließlich hatte sie in der Vergangenheit bereits mit einem Burn-out und Depressionen zu kämpfen, musste sogar in Therapie! Die Trennung von Matthias Reim (64) und die Diskussion, ob sie eine gute Mutter sei, dazu der Karriere Druck – all das setzte ihr 2004 so sehr zu, dass sie einen Selbstmordversuch unternahm. Aktuell ist die schöne Musikerin Single, es fängt sie also kein liebevoller Partner auf, wenn sie sich angegriffen oder ungerecht behandelt fühlt. Aber nicht nur das! Seit ihrem Schlaganfall 2008 leidet Michelle unter einer geschwächten linken Körperhälfte. Sie weiß, dass sie damals noch Glück im Unglück hatte. Menschen in ihrer Situation sollen jede Form von exzessivem Sport meiden – doch nichts anderes dürfte ihr in den nächsten Wochen bevorstehen.

Hoffentlich hat sich Michelle gut darauf vorbereitet – und hält sowohl das strenge Training, als auch die fiesen Llambi-Spitzen aus!