Joachim Llambi: Scheidung nach 13 Jahren Ehe!

Joachim Llambi und seine (Ex-) Frau Ilona werden von nun an getrennte Wege gehen. Die Scheidung wurde bereits eingereicht.

Anwalt bestätigt das Ehe-Aus

Ein Anwalt des „Let’s Dance“-Jurors bestätigte die Nachricht gegenüber „BILD“. "Unsere Mandanten haben sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Am wichtigsten ist den beiden nun das Wohlergehen ihrer beiden Töchter", heißt es in dem Statement. Das ehemalige Traumpaar hat eine gemeinsame Tochter. Joachim hatte aus seiner ersten Ehe außerdem eine Tochter mit in die Beziehung gebracht.

Der Profitänzer und die gebürtige Tschechin lernten sich 2003 in einer Pizzeria kennen, traten sogar gemeinsam bei „Let’s Dance“ auf. Nun werden der 54-Jährige und seine Verflossene getrennte Wege gehen.