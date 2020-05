Joachim Llambi: Schock-Aussage! Verlässt er jetzt Let’s Dance?

Reddit this

Seit der allerersten Staffel der Tanzshow sitzt Herr Llambi in der Jury. Doch das ist ihm wohl nicht genug! Denn er buhlt gerade auffallend um die Gunst einer sehr einflussreichen Kollegin…

Er ist berühmt-berüchtigt für seine spitze Zunge und die mitunter etwas tief gezielten, aber stets amüsanten Bewertungen der Tanzeinlagen. Doch augenscheinlich sucht der Mann nach einem neuen Betätigungsfeld. Und sein begehrlicher Blick richtet sich dabei wohl auf ein ganz bestimmtes -Format. Jedenfalls postete er gerade ein Insta-Foto von sich und „Topmodel“-Anwärterin Sarah. „Wusste gar nicht, dass die Kandidatinnen bei ,GNTM‘ so auf ,Let’s Dance‘ stehen“, kommentierte er vielsagend. „Die beiden Sendungen passen eigentlich sehr gut zusammen!“

Joachim Llambi ist auf Jobsuche

Dann bettelte er förmlich darum, doch mal als Juror in die Castingshow eingeladen zu werden: „Liebe ! Jorge, Rebecca und Massimo haben auch schon die Erfahrung von beiden Shows gemacht und das sehr gut! Vielleicht sieht man sich ja mal…“ Klingt ganz so, als würde einen neuen Job suchen! Wird ihm die heftige Kritik an seinen harten Jury-Urteilen etwa langsam zu viel?

Erfahrungen würde er zumindest reichlich mitbringen, das hat er schon in ein paar anderen Formaten bewiesen. Schau’n wir mal, ob Heidi auf seinen nicht sonderlich dezenten Wink mit dem Zaunpfahl eingeht – und Herrn Llambi und seiner Lästerzunge ein weiteres Forum bietet. Bleibt nur zu hoffen, dass er "Let's Dance" trotzdem treu bleiben wird...