Joachim Llambi: Süßes Liebes-Outing kurz vor Weihnachten!

Eigentlich schweigt Joachim Llambi ja lieber, wenn es um privates geht, doch diesmal hat er sich blöderweise selber verplappert. Sehr zur Freude der vielen VOX-Zuschauer.

In dem Gespräch mit Moderatorin Laura Wontorra erklärte er, dass er zwar ziemlich streng in der "Let's Dance"-Jury sei, doch zu Hause eigentlich ein ganz lieber. Da hakte die 31-Jährige natürlich nach: "Sagt wer?" Und Llambi entgegnete: "Meine Frau!" So so...