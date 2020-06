Joachim Llambi: Trauriger Abschied!

Joachim Llambi ist seit einigen Jahren in der Jury der Kult-Tanzshow "Let's Dance" vertreten. Er gilt dabei als strengstes Jurymitglied. Grund dafür könnte seine Vergangenheit sein. Joachim Llambi war viele Jahre als Aktienhändel tätig. In der Branche ist Durchsetzungsvermögen ein Muss. Nachdem Joachim Llambi der Börse den Rücken zukehrte, widmete er sich der Entertainment-Branche. So kam er auch zu "Let's Dance. Da die Dreharbeiten für die "RTL"-Tanzshow in Köln stattfinden, verkürzt der Umzug nach Düsseldorf den Arbeitsweg des 53-Jährigen. So erklärt Joachim Llambi: "Mein Arbeitsplatz ist dann praktisch vor der Haustür."