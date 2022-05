Joachim Llambi: Überraschende Liebesenthüllung bei "DSDS"!

Kandidat Harry Laffontien performte letzten Samstag "When A Man Loves A Woman" von Percy Sledges und haute damit nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jury vom Hocker. Besonders Herr Llambi bekam sich vor Begeisterung gar nicht mehr ein. "Das war hier Las Vegas in Köln Ossendorf. Das war wirklich ganz großes Kino", schwärmte der "Let's Dance"-Star. "Viele haben ja gedacht: 'Jetzt kommt der Llambi zu DSDS, jetzt haut der mal richtig dazwischen!' Warum soll ich irgendwo dazwischen hauen, wenn das so geil ist, was zu hier ablieferst?" Und dann setzte er noch einen drauf: