Joachim Llambi & Nicolas Puschmann: Vor dem Finale gibt es richtig Stress!

Immer wieder stichelte Llambi in den letzten Sendungen gegen Nicolas Rundungen. Nach seinem Paso Doble im Halbfinale setzte er jedoch noch einen drauf und ätzte, dass Nicolas Bauch "Gott sei Dank im Grunde nicht mehr da ist." Für viele Zuschauer geht der Kommentar zu weit. "Wieso muss Llambi immer wieder Nicholas Bauch ansprechen? Ich finde sowas geht überhaupt nicht! Es ist so egal, wie viel Bauch ein Mensch hat, um Tanzen zu können", schimpft beispielsweise ein Fan in den sozialen Medien. Ein anderer schreibt wütend: "Bodyshaming sollte generell aussterben, aber das als Jurymitglied zu machen, ist schon echt die Härte."