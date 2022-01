Joan Copeland: Die Schauspielerin ist tot

Am 1. Juni 2022 hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Große Bekanntheit erlangte sie vor allem am Broadway, wo sie in Sidney Kingsleys "Detective Story" zu sehen war. Zudem hatte sie eine Rolle der Coco Chanel in dem Musical "Coco", welches mehr als 300 Mal aufgeführt wurde. Einem breiten Publikum wurde sie auch durch mehrere Seifenopern bekannt. So war sie beispielsweise in der CBS-Serie "Love of Life" zu sehen. Und auch für die Serie "Search for Tomorrow" stand sie vor der Kamera.