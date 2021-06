Joanne Linville: Der Star Trek-Star ist tot

Sie spielte im Laufe ihrer Karriere war sie in vielen Serien und Filmen zu sehen - darunter "Die Göttin" (1958), "Bonanza" (1966), "Columbo" (1973), "Der Denver-Clan" (1982) oder "James Dean – Ein Leben auf der Überholspur" (2001). Zuletzt spielte Joanne Linville im Jahr 2005 in dem Kurzfilm "Beyond Lovely" mit. Sie war eine enge Vertraute der berühmten Schauspiellehrerin Stella Adler. Mit Kollegin Irene Gilbert eröffnete sie die Schauspielakademie "Stella Adler Academy" in Los Angeles und unterrichte dann selber.