Jochen Bendel: Mit Fett-Trick ins Dschungelcamp!

"Ich habe mir überlegt, einen Fettpanzer anzufressen, dann kann ich da dann locker sechs Kilo abnehmen und schau immer noch ganz gut aus, ich will ja nicht wie Gollum rumlaufen", erklärte Jochen Bendel im RTL-Interview. "Ich bereite mich eher mental vor, Sport mache ich sowieso. Ich gehe das eigentlich ganz locker an und will mich da gar nicht so reinsteigern."

Einen Hungerhaken-Auftritt à la Fiona Erdmann im vergangenen Jahr wird Jochen Bendel mit dieser speziellen Vorbereitung hoffentlich vermeiden können.

Im Moment befinden sich die Kandidaten auf dem Weg nach Australien - da kann er sich ja gleich im Flieger die doppelte Portion bestellen...