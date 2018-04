Jochen Busse: Diese Worte erschüttern Deutschland!

Es ist eine Abrechnung, die ganz Deutschland erschüttert! Jochen Busse zieht plötzlich über Rudi Carrell her. Dabei ist der seit fast zwölf Jahren tot!

Jochen Busse: Der RTL-Star ist zurück!

Jochen Busse rechnet mit Rudi Carrell ab!

Jochen Busse war neun Jahre bei der Show "7 Tage, 7 Köpfe". Mit dabei waren auch Rudi Carrell, Mike Krüger und Karl Dall. Vor der Kamera lieferten die Männer einen Witz nach dem anderen. Doch nach Lachen ist Jochen Busse nicht zumute! Im Podcast "Fernsehrausch" verliert er kein gutes Wort über seine Ex-Kollegen. Besonders über den verstorbenen Rudi Carrell.

"Rudi war der Mann mit dem schlechtesten Benehmen, den ich je kennengelernt habe. Wegen seiner Unsicherheit war er oft sehr cholerisch. Es war ein Klima der Angst. Rudi hat geheult wie ein Kind, wenn der was Negatives über sich las. Er war nicht kritikfähig", lästert Jochen Busse.

Jochen Busse: Diese Worte gehen zu weit!

Doch damit nicht genug! Jochen Busse setzt tatsächlich noch einen drauf! Rudi Carrell starb 2006 an Lungenkrebs. Was der 77-Jährige dazu sagt? "Wenn man an Gerechtigkeit auf Erden glaubt, dann ist diese schlimme Krankheit, die Rudi hatte, schon das Zusammenkommen von Verwünschungen der Leute, denen er viel wehgetan hatte."

Erschütternde Worte, die auch Ex-Kollege Mike Krüger nicht in Ordnung findet! "Schade, dass Jochen offensichtlich dringend Aufmerksamkeit braucht und solche unwahren Dinge über Rudi behauptet", erklärt der gegenüber "Bild".