Jochen Schropp: Nach nur einem Jahr Ehe! Er macht es offiziell

Seit gut einem Jahr sind der TV-Star und sein Norman verheiratet, leben allerdings in getrennten Wohnungen. Ihre Liebe offiziell zu besiegeln, lag beiden dennoch am Herzen: "Für heterosexuelle Paare mag der Trauschein vielleicht nur ein Stück Papier sein", sagt Jochen im Gespräch mit "Closer". "Die homosexuelle Community musste sich dieses Recht hart erkämpfen." Ihm war es zudem wichtig, sich gegenseitig abzusichern "Unverheirateten Männern ist es bei einem medizinischen Notfall häufig nicht einmal gestattet, den Partner im Krankenhaus zu besuchen." Doch auch, wenn sich die beiden entschieden haben, ihr Leben zu teilen, gehen sie tolerant mit dem Thema Treue um. Darum sind sowohl Jochen als auch Norman weiterhin auf Dating Apps zu finden. "Keiner von uns sucht jedoch explizit nach einer Affäre oder einem anderen Mann für ein Zweitleben", erklärt Jochen. "Das wäre ein No-Go!" Fremdgehen ist also erlaubt, Eifersucht gibt es nicht. "Wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, uns freizumachen von traditionellen Konventionen! Wir wissen schließlich beide, was wir aneinander haben!"

