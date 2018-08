Jochen Schropp: Unfall-Drama vor "Promi Big Brother"

Reddit this

Am Freitag startet in Sat.1 die neue Staffel von „Promi “ – auch diesmal präsentiert Jochen Schropp wieder die Show.

und präsentierten am Wochenende eine neue Ausgabe von "Die beste Show der Welt" – dort war auch Jochen Schropp dabei. Für den „ “-Moderator war das kein guter Abend: In der Show hat er sich an der Schulter verletzt.

Er hat sich die Schuler ausgekugelt

Jochen Schropp spielte gegen Ex-Kicker Patrick Owomoyela, Rocker Jared Hasselhoff und Comedian Simon Gosejohann. Vom gegnerischen Team bekam Jochen Schropp einen Tritt ab – zwar spielte er kurz danach weiter, aber dann musste Jochen Schropp doch ausgewechselt werden.

Offenbar hatte sich der Moderator die Schulter ausgekugelt, wie Kommentator Peter Rütten verriet. Wie es Jochen Schropp danach ging, wurde in der Sendung nicht verraten. Am Freitag steht er wieder für „Promi Big Brother“ vor der Kamera – ganze zwei Wochen lang wird er gemeinsam mit Marlene Lufen die Show präsentieren.