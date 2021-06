Jochen Schropp: Verlobt! Er lässt die Bombe platzen

Jochen will heiraten

"Weißt du eigentlich, dass ich verlobt bin? Ich hau das jetzt hier raus. Ich bin seit letztem Jahr – erster Lockdown – verlobt", verrät Schropp in seinem Podcast "Knall & Tüte". "Wir hatten an einem Abend ein befreundetes Pärchen zu Gast – zwei Lesben. Dann ging es um Liebe und was wir aneinander haben. Dann haben wir uns noch mal gesagt, dass wir so glücklich sind, dass wir einander haben, und dann hat einer von uns gesagt: ,Ja, dann sollten wir eigentlich auch heiraten.‘"