Joe Ruby: Der "Scooby Doo"-Miterfinder ist tot!

Wie durch das "US"-Magazin-"Deadline" berichtet wird, verstarb Joe Ruby in Westlake Village in Kalifornien, nachdem er jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu hatte. Seine Karriere begann der 87-Jährige bei Walt Disney Productions, später war er Herausgeber und Produzent bei Hanna-Barbera Productions. Dort begann er auch mit Ken Spears an den Geschichten von "Scooby Doo" zu arbeiten.