Joelina Drews: "Ich hatte jeden Tag Heulkrämpfe"

Erschütternde Beichte

"Ich nahm mir damals sehr zu Herzen, was die Leute über mich im Internet geschrieben haben. Viele reduzierten mich darauf, die Tochter von Jürgen Drews zu sein und auf reine Äußerlichkeiten", erzählt die Sängerin im Interview mit "Bild". "Dass man mich in einem Forum als ,kleines Mondgesicht‘ bezeichnete, hat mich sehr getroffen. Ich hatte jeden Tag Heulkrämpfe, weil ich nicht verstehen konnte, warum man mich nicht mochte."

Joelina verfiel in eine schlimme Depression und entwickelte eine Essstörung. "Auf 1,73 Meter wog ich nur 47 Kilo", erinnert sie sich zurück. Irgendwann aß sie "nur noch Magerquark mit Süßstoff", um dünn zu sein und den Menschen zu gefallen.

Papa Jürgen wusste damals nicht, wie er seine Tochter richtig unterstützen kann. "Meine Mama hat mir dann in langen Gesprächen geholfen, aus dieser Phase wieder herauszukommen", so Joelina. Heute geht es ihr zum Glück wieder besser. "Ich weiß aber, was für eine Gefahr Plattformen wie Instagram darstellen, wenn man als junges Mädchen charakterlich noch nicht gefestigt ist und in der Selbstfindungsphase steckt", fügt sie hinzu.

