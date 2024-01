Joelina Drews: So sehr hat sie die Krankheit ihrer Eltern verändert

Im Frühjahr 2023 wurde bei Ramona (50) ein bösartiger Hauttumor entdeckt. Ein großer Schock für Joelina. Sie sagt: "Ich habe meine Mama auch noch nie so niedergeschlagen gesehen, weil sie wirklich selber so eine unheimliche Angst hatte. Normalerweise ist sie immer mein Fels in der Brandung. Und dann zu sehen, dass dein eigener Fels jetzt gerade so am Boden zerstört ist, das ist schon hart." Die Konsequenz: Auch die 28-Jährige achtet jetzt viel mehr darauf, bewusster und achtsamer zu leben. Denn: "Für mich ist es natürlich schön, wenn ich meine Eltern jeden Tag sehen kann." Und das hoffentlich noch lange...

