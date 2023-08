Joelina Drews & Lucas Cordalis: Es ist wahr! Bittere Worte für Daniela Katzenberger

Nicht nur Papa Jürgen Drews rührte das Duett seiner Tochter Joelina mit Lucas Cordalis bei der "Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen zu Tränen, auch die Fans scheinen Gefallen an dem Schlager-Traumpaar gefunden zu haben. Zwar ist Lucas seit Jahren glücklich an Daniela Katzenberger vergeben, dennoch wurden im Netz nun Stimmen laut, dass Joelina ebenso gut, wenn nicht besser an seine Seite passen würden. Dass die beiden nun ihren Song "Wenn der Regen auf uns fällt" herausbringen, erhitzt die Gemüter in den Kommentaren auf Instagram: