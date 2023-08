Joelina Drews & Lucas Cordalis: Ja, es ist wirklich wahr!

Für Papa Jürgen Drews scheint dieser Moment viele Gefühle hochzuholen. Der einstige "König von Mallorca" war im Publikum, als seine Tochter Joelina Drews gemeinsam mit Lucas Cordalis auf der Bühne stand und die deutsche Version des Pia-Zadora-Hits "When the Rain Begins to Fall" sang. Bei dem Anblick vergoss der 78-Jährige glatt ein paar Tränchen. Geht es wohl auch Lucas Frau Daniela Katzenberger so? Immerhin stand sie ebenfalls bereits mit ihrem Mann auf der Bühne, um ein Ständchen zum Besten zu geben. Doch anstatt mit Jubel wurde die Katze damals mit gemeinen Worten abgefrühstückt. Ob ihr Lucas sie jetzt wirklich ersetzen wollte?

Wohl kaum, denn das Duett der beiden hatte einen ganz besonderen Hintergrund, wie Jürgen Drews bezüglich der Performance seiner Tochter mit Lucas Cordalis verriet: "Ich werde genau beobachten, wie du es wuppst. Costa Cordalis und ich hatten immer vor, ein Duett zu machen. Dazu ist es leider nicht gekommen. Jetzt bist du dran, ich schaue genau zu". Wie die Tränen des Schlagerstars beweisen, haben die beiden ihren Vätern wohl eine große Ehre erwiesen.