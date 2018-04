Jörg Kachelmann: Schon wieder vor Gericht!

Jörg Kachelmann stand damals wegen dem Vorwurf der versuchten Vergewaltigung vor Gericht – der Wetter-Experte wurde dann freigesprochen. Nun hat er erneut einen Prozess!

Jörg Kachelmann und Alice Schwarzer werden bestimmt keine Freunde mehr. Der Endlos-Streit zwischen dem Wetter-Experten und der Feministin geht in die nächste Runde. Alice Schwarzer hat Ende Januar den Artikel „Von Wedel bis Kachelmann“ verfasst.

Jörg Kachelmann geht gegen Alice Schwarzer vor

Der Wetter-Experten will dagegen vorgehen, denn in dem Bericht sieht er sein Persönlichkeitsrecht verletzt. Jörg Kachelmann wurde damals rechtskräftig freigesprochen – Alice Schwarzer hat auf ihrer Website jedoch geschrieben, dass es ein Freispruch „aus Mangel an Beweisen“ sei.

Ein Gericht hatte damals bereits entschieden, dass Alice Schwarzer nicht mehr den Eindruck erwecken dürfe, dass Jörg Kachelmann ein Vergewaltiger sei, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Die Justiz hatte sich in der Vergangenheit schon oft mit Kachelmann und Schwarzer beschäftigt – der Streit geht nun in die nächste Runde. Bei dem Prozess am Dienstag haben sich beide von ihren Anwälten vertreten lassen.