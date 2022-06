Jörg Pilawa: Bittere Beichte nach seinem Trennungsschock

"Heute fühle ich mich relativ alt, weil ich gestern Abend mit meinem Sohn essen war. Und der hat leider auch eine Flasche Wein ausgegeben", berichtet Jörg jetzt in der "NDR"-Talkshow und ergänzt: "Das, muss ich ganz ehrlich sagen, im Alter spüre ich mehr, wenn ich abends mal einen Wein getrunken habe, brauche ich länger, um das Zeug loszuwerden. Das war früher nicht so." Wow! Ehrliche Worte, die man von Jörg gar nicht so erwartet hätte. Aber vielleicht ist es aktuell auch der mentale Stress, der Jörg den Alkohol schlechter vertragen lässt. Schließlich ist es für den Moderator und Irina Pilawa sicherlich keine leichte Entscheidung gewesen, ihre Ehe auf Eis zu legen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich der 56-Jährige von den turbulenten Zeiten, die hinter ihm liegen, schnell wieder erholt!