Jörg Pilawa: Herzens-Entscheidung! Ehefrau oder zweite Liebe?

Dieses NEIN zum Job wäre ein JA für die Liebe. Seit 14 Jahren ist Jörg Pilawa (55) mit seiner Irina (48) verheiratet. 14 Jahre, in denen bei ihm die Arbeit fast immer an erster Stelle stand. Jetzt endet sein TV-Vertrag – und er muss sich neu entscheiden: Karriere oder endlich mehr Familienzeit. Was sagt sein Herz?

„Ich habe das Gefühl, dass sich wahnsinnig viel verändern wird. Mein Vertrag mit der ARD läuft im Dezember 2020 aus. Ich stehe dann vor der Wahl: Will ich das in dieser Schlagzahl weitermachen? Das kann ich definitiv verneinen“, betont Jörg Pilawa.

Schöne Worte aber sind die eine Sache, Taten folgen zu lassen einen ganz andere. Denn ob er sich künftig wirklich mehr Zeit für seine Liebsten nimmt, wird sich zeigen. Schließlich gesteht der Hamburger selbst: „Ich bin ja auch Produzent und habe 20 Angestellte, für die ich eine Verantwortung trage.“

Jörg Pilawa will beruflich kürzertreten

Doch: Diese Verantwortung trägt er nun mal ebenso seiner Familie gegenüber. Immerhin hat er sein Moderations-Pensum halbiert: „Ich mache mittlerweile nur noch 100 Sendungen im Jahr, nicht mehr 220. Ich bin jeden Tag zu Hause, weil wir alle Shows in Hamburg produzieren.“ Dazu verbringt er die Sommerferien mit Irina und den Kids auf „Hunt Island“, seiner eigenen Insel in Kanada.