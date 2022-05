Jörg Pilawa: Liebes-Aus nach 23 Jahren! Daran zerbrach ihr Glück wirklich

Sie galten als das Traumpaar der TV-Branche. 2006 gaben sich der sympathische Moderator und die attraktive Lehrerin ganz romantisch im Kongo das Jawort, sie haben drei gemeinsame Kinder: Emmi (21), Juri (18) und Nova (10). Doch die werden flügge – und genau das könnte schuld daran sein, dass die Ehe scheiterte. "Die Ältesten sind jetzt bei uns ausgezogen", meinte er kürzlich traurig in einem Interview. "Das hat mir keiner gesagt, als die irgendwann mal kamen, dass sie gehen! Ganz schlimm, ich leide." Selbst Nesthäkchen Nova würde immer selbstständiger werden, beklagt er. Die erwachsen gewordenen Kinder loslassen zu lernen, ist für Eltern ein schwerer Schritt. Eine Zerreißprobe, der so mache Beziehung nicht standhält. Die Scheidungsraten in der Empty-Nest-Phase (Leeres-Nest-Phase) sind hoch. Dazu kommt der berufliche Umbruch. Gerade erst wechselte Jörg Pilawa den Sender, ging von der ARD zu Sat.1. Doch seine neue Show "Quiz für dich" holte enttäuschende Quoten, derzeit ist sie gar nicht mehr zu sehen. Keine guten Nachrichten, die zusätzlich für schlechte Stimmung zu Hause gesorgt haben könnten ...

Ablenkung von seinen Sorgen findet der Hamburger bei seinem neuesten Hobby, dem Reiten. Jede freie Minute verbringt er im Reitstall. Seit zwei Monaten hat er sogar ein eigenes Pferd, Stute Luise. Hoffentlich kann der geliebte Vierbeiner ihn auf andere Gedanken bringen.