Jörg Pilawa & Andrea Kiewel: Jaaa, es ist wirklich wahr

Am 15.3 führt Jörg Pilawa die Zuschauer im Sat.1 durch die Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" (20.15 Uhr). Dort erwartet er einen besonderen Stargast: Andrea Kiewel wird in der Show fleißig mit raten. In der Show misst Pilawa die Intelligenz von 100 Kandidaten und Kandidatinnen im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen.

"Für mich ist 'Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?' eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte", so der Moderator. Das Konzept der Sendung: "Vorab wird jede Frage einem Querschnitt der deutschen Bevölkerung gestellt. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidat:innen können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat."

Sollte das die Zuschauer nicht zu 100 Prozent überzeugen, wird es aber sicher die Kombination der zwei beliebtesten Moderatoren im deutschen TV...

