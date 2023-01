Jörg Pilawa & Jana Ina Zarrella: Jaa, es gibt keine Zweifel mehr!

Er suchte unauffällig ihre Nähe, warf ihr immer wieder vielsagende Blicke zu. Als Jörg Pilawa kürzlich mit Co-Moderatorin Jana Ina Zarrella durch die Sat.1-Show "Stars in der Manege" führte, konnte er ihr einfach nicht widerstehen. So sehr, dass die Zuschauer sich fragten: Was läuft da zwischen dem TV-Liebling und der hübschen Brasilianerin?

