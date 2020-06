Jörn Schlönvoigt & Anne Menden: Zehn Jahre bei GZSZ!

Am 1. Dezember 2004 tauchten die Zwillinge Emily und Philip Höfer auf dem Kiez auf. Inzwischen sind die beiden ein fester Bestandteil der Daily Soap - und haben im Laufe der Jahre schon unzählige Abenteuer erlebt.

"Es fühlt sich nicht so an wie zehn Jahre", sagt Anne Menden gegenüber RTL. "Bei so vielen spannenden Geschichten vergeht die Zeit wie im Flug."

Die beiden sind quasi vor der Kamera erwachsen geworden. Kaum zu glauben, wie jung die beiden zu Beginn ihrer GZSZ-Zeit aussahen.

In dieser Zeit hat sich auch die Serie stark weiterentwickelt. "Inhaltlich, visuell, personell ist die Serie im ständigen Wandel. Ich bin jedes Mal neu beeindruckt", sagt Jörn.

Ans aufhören denken die beiden noch lange nicht. "Ich kann mir weitere zehn Jahre bei GZSZ vorstellen", so Jörn Schlönvoigt.