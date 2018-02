Jörn Schlönvoigt: Das ist ihm bei seiner Hochzeit am wichtigsten!

Für viele zählt die eigene Hochzeit zu einem der wichtigsten Tage im Leben. Entsprechend viel Zeit und Mühe stecken die meisten in die Planung ihrer Traumhochzeit. Blumen, Essen, Deko, Torte, Musik und vieles mehr will sorgfältig ausgesucht werden. Auch Jörn Schlönvoigt steckt momentan zusammen mit seiner Verlobten Hanna Weig Hals über Kopf in den Hochzeitsvorbereitungen. Jetzt verrät er, was für ihn dabei am allermeisten zählt.

"Es gibt schon noch ein paar Sachen zu tun für die Hochzeit, wir heiraten ja erst am 28. Juli“, so der GZSZ-Star im Gespräch mit ‚Promiflash‘. Aber er ist sich sicher: „Es wird eine schöne Hochzeit!" Was genau die Hochzeit mit seiner Hanna so schön machen wird? "Am Ende des Tages ist es egal, wo wir heiraten, wie viele Menschen kommen – es geht wirklich nur darum, dass wir Mann und Frau werden und dass wir unsere Tochter haben", stellt er klar.

Die kleinen Details, die für viele Hochzeitspaare so essentiell sind, scheinen für Jörn an Bedeutung verloren zu haben seit er bei der Geburt seiner Tochter um Hannas Leben bangen musste. Sie musste direkt nachdem Delia zur Welt gekommen war, auf die Intensivstation verlegt werden. Ihre Nieren arbeiteten nicht mehr und die Ärzte mussten um ihr Leben kämpfen.

Zum Glück ist alles gut gegangen und heute sind sowohl sie als auch die kleine Delia wohlauf. Jörn weiß durch den Zwischenfall umso mehr zu schätzen, dass die beiden wichtigsten Frauen in seinem Leben gesund und munter sind. Kein Wunder, dass dagegen alles andere unwichtig scheint!