Jörn Schlönvoigt: GZSZ-Kündigung! Jetzt packt er aus

Seit 16 Jahren steht Jörn Schlönvoigt als Philip Höfer bei GZSZ vor der Kamera. Der smarte Serien-Arzt ist für viele Fans der Soap nicht mehr wegzudenken. Doch plötzlich macht der Schauspieler eine Ansage, die aufhorchen lässt...

Im Interview mit RTL Radio erklärt Jörn Schlönvoigt: "Ich wollte kündigen." Der Grund: die Corona-Pandemie, die auch auf die GZSZ-Dreharbeiten großen Einfluss hat. Kussszenen sind aufgrund der Abstandsregeln nämlich nicht mehr erlaubt. Zu viel des Guten für Jörn... So ganz ernst sind seine Kündigungsabsichten allerdings wohl nicht, der Serien-Star bleibt der Daily Soap natürlich trotz mangelnden Körperkontakts zu seinen Kolleginnen treu. Er betont: "Emotionale Szenen wird es trotzdem geben. Wir erzählen sehr viel über Blicke und Flashbacks."

So geht es für Jörn Schlönvoigt bei GZSZ weiter

Die Pandemie wird in der Serie jedoch kein Thema werden. Er erklärt: "Corona ist 24 Stunden präsent. Wir wollen die Menschen in einen anderen Kosmos entführen." Am Set hat sich dennoch einiges verändert. So musste zeitweise komplett ohne Komparsen gearbeitet werden. Stattdessen sprangen Teammitglieder ein.