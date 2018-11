Jörn Schlönvoigt & Hanna Weig: Ja, Baby Nummer 2!

Reddit this

schwebt im Familienglück. "Im letzten Jahr habe ich ganz viele Windeln gewechselt, viel dazu gelernt, was Babys angeht. Mittlerweile ist die Kleine fast ein Jahr alt. Sie ist zuckersüß, krabbelt wie verrückt und will alle Teller vom Tisch ziehen. Wir sind sehr glücklich, es war ein ereignisreiches Jahr", schwärmte er im Interview mit .

Hanna schwebte in Lebensgefahr

Doch das war nicht immer so. Die Geburt von Delia verlief nicht wie geplant. Die Kleine kam zwei Wochen zu früh auf die Welt. Hanna litt unter dem ELLP-Syndrom, einer schweren Form der Schwangerschaftsvergiftung. Delia musste direkt per Kaiserschnitt geholt werden. Doch nach der Geburt verschlechterte sich der Zustand von Hana so sehr, dass sie sogar auf die Intensivstation verlegt werden musste. Nach dieser schrecklichen Erfahrung stand für Jörn und Hanna fest: Wir bekommen keine weiteren Kinder. "Wir sind zu sehr traumatisiert, als dass wir über eine große Familie nachdenken können", sagte der "GZSZ"-Star damals.

Hanna Schlönvoigt: Probleme nach der Schwangerschaft

Bekommt Delia bald ein Geschwisterchen?

Doch mittlerweile hat sich ihre Meinung geändert. Beim RTL-Spendenmarathon machte er jetzt ein überraschendes Geständnis. "Wir schließen es auf jeden Fall nicht aus, dass Delia irgendwann mal ein Geschwisterchen bekommt. Aber wir haben jetzt nichts in Planung. Mal gucken, wie es in zwei oder fünf Jahren aussieht."