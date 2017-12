Für Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig war 2017 ein Jahr voller Überraschungen. Die Krönung war die Geburt ihrer Tochter Delia im Dezember.

Ein Beitrag geteilt von Jörn Schlönvoigt (@joern_schloenvoigt) am Dez 22, 2017 um 4:05 PST

Die kleine Familie bereitet sich nun auf den ersten gemeinsamen Silvesterabend vor. Allerdings wirft die Planung auch einige Fragen auf. "Wir sind noch so ein bisschen am Überlegen, was wir machen mit der Kleinen, weil wir können ja jetzt noch nicht richtig feiern", erzählt Hanna in ihrer Instagram-Story. Eine große Party wird es in diesem Jahr also nicht geben. Stattdessen denkt das Paar darüber nach, den Abend mit Freunden und deren Kindern zu verbringen. "Wir machen uns einfach einen entspannten Silvesterabend. Man muss ja nicht immer total in vollen Zügen feiern. Ich finde es auch mal ganz schön und chillig, einfach Essen zu bestellen oder zu kochen."

Für ihre kleine Tochter verzichten Jörn und Hanna gerne auf eine große Party. So ein kuscheliger Abend in den eigenen vier Wänden hat aber sicherlich auch seine Vorteile. Guten Rutsch!