Jörn Schlönvoigt & Hanna Weig: Geheime Geburt!

Der offizielle Geburtstermin für den Nachwuchs von "GZSZ"-Star Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig ist eigentlich für den 29. Dezember angesetzt. Auf Social-Media teilten die werdenden Eltern mit ihren Fans den Verlauf der Schwangerschaft. Seit einigen Tagen ist es jedoch still um das Paar geworden. Die Fans spekulieren: Ist das Baby schon da?

Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig werden Eltern

Auf Social-Media konnten die Fans von Jörn und Hanna den Verlauf der Schwangerschaft täglich mitverfolgen. Doch seit einigen Tagen herrscht Funkstille bei den werdenden Eltern. Kam ihr Baby etwa früher zur Welt? Auf "Instagram" und Co. entbricht eine Diskussion zwischen den Fans.

Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig ist ihr Baby schon da?

Einige Fans sind sich sicher: Jörn und Hanna sind bereits Eltern geworden. So schreibt ein Follower: "Ganz schön still heute bei dir. Ist die Kleine auf dem Weg?" oder "Ich habe das Gefühl, sie ist Mama geworden". Auch die ersten Glückwünsche erreichten bereits das Paar. Jörn und Hanna äußerten sich bis jetzt noch nicht zu den Spekulationen ihrer Fans. Es bleibt also spannend!