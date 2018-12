Reddit this

Jörn Schlönvoigt & Hanna Weig: So süß feiern sie den Geburtstag ihrer Tochter!

Seit der Geburt ihrer süßen Tochter Delia posten Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig regelmäßig Bilder aus ihrem süßen Familienalltag. Der neuste Schnappschuss des Paares sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Jörn und Hanna feiern den ersten Geburtstag ihrer süßen Tochter!

Jörn Schlönvoigt & Hanna Weig: Ja, Baby Nummer 2!

Jörn und Hanna gratulieren Töchterchen Delia

Wie Jörn und Hanna nun via " " verkünden, feiert ihre Tochter Delia heute ihren ersten Geburtstag. Dazu postet Jörn ein zuckersüßes Foto von sich und Delia, welches er mit den Worten kommentiert: "Danke für 365 Tage voller Liebe und Glück! Du bist das Beste in meinem Leben." Was für rührende Worte, die von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleiben.

Die Fans von Jörn und Hanna sind gerührt

Das Jörn und Hanna mit ihrem niedlichen Baby-Post bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen haben, wird vor allem anhand der Fan-Kommentare deutlich. So posten diese fleißig unter den Schnappschuss: "Da wäre man gern Gast. Feiert schön" sowie "Happy Birthday kleine Maus. Alles Liebe und Gute zum 1. Geburtstag". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Auch wir wünschen der kleinen Delia alles Gute!