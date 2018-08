Reddit this

Jörn Schlönvoigt: So traumhaft war seine Hochzeit

Endlich ist ihr Glück perfekt! Nachdem und seine Hanna Weig bereits Anfang des Jahres Eltern der kleinen Delia wurden, haben sie sich vergangenes Wochenende das Jawort gegeben. Schon lange hatte das Paar auf diesen besonderen Tag gewartet. Obwohl sie ihre Fans bei den Hochzeitsvorbereitungen immer auf dem Laufenden hielten, blieb der Gang zum Altar privat. Jetzt erzählen die beiden zum ersten Mal, wie sie diesen besonderen Tag erlebt haben...

Jörn Schlönvoigt & Hanna Weig: Hochzeits-Überraschung!

"Es war ein extrem emotionaler Moment"

Am Samstag fand die standesamtliche Trauung vor rund 100 Gästen im Garten des "Grand Hotel Heiligendamm" statt. "Es war ein extrem emotionaler Moment. Ich war so gerührt und überwältigt. Es war der zweitschönste Tag nach der Geburt unserer Tochter Delia", erzählte Jörn der "Bunte". Nach diesem Ereignis habe er sich nochmal in seine Hannah verliebt.

Die anschließende Party ging bis tief in die Nacht. "Um 1.30 Uhr sind wir in unsere Suite gegangen und haben auf der Dachterrasse mit Meerblick noch auf den Tag angestoßen. Wir waren extrem erschöpft von all den Emotionen", verriet Hanna. Erst gestern meldete sich Jörn bei seinen Fans zurück. Stolz postete er ein Bild ihrer Eheringe. "Mrs. & Mr. Schlönvoigt", kommentierte er den Schnappschuss.

Auszeit von "GZSZ"

Jetzt wollen die beiden Turteltauben erstmal die Flitterwochen genießen. Jörn hat sich eine Drehpause von "GZSZ" genommen. Erst im Oktober will er wieder vor der Kamera stehen. Wo es hingeht, verriet das Paar bisher noch nicht...