Sehr gut sogar. Hanna und ich teilen uns ja das Sorgerecht ganz klassisch 50:50. Unsere Kleine hat das erstaunlich schnell angenommen. Sie freut sich immer, mal eine Woche beim Papa, mal bei der Mama zu sein. Sie hat bei uns beiden ihr eigenes Kinderzimmer. Natürlich passen wir das auch mal flexibel an. Hanna arbeitet viel als Model und ist manchmal recht spontan im Ausland, dann rotieren wir innerhalb der Woche. Unsere Tochter spürt, dass sie bei uns beiden im Mittelpunkt steht – und das ist das Wichtigste.