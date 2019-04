Jörn Schlönvoigt und Hanna: Baby Nummer 2!

Reddit this

Bereits anderthalb Jahren schweben und seine Hanna, seit der Geburt ihrer süßen Tochter Delia, im absoluten Baby-Glück. Nun die nächste Überraschung...

Sila Sahin: Süßes Baby-Update!

Jörn Schlönvoigt & Hanna teilen süße Baby-Updates

Seit der Geburt ihrer kleinen Prinzessin Delia lassen Jörn und Hanna ihrer Fans immer wieder an ihrem Eltern-Alltag via "Social Media" teilhaben. Anhand einer Vielzahl von Schnappschüssen wird dabei deutlich, wie glücklich die kleine Familie ist. Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Nachwuchs für das Paar aus? Wollen Jörn und Hanna ihr Glück mit einem zweiten Baby krönen?

Jörn Schlönvoigt & Hanna: Baby Nummer 2!

Wie Jörn nun berichtet, könnte er sich gut vorstellen, noch ein zweites Kind mit Hanna zu bekommen. So berichtet er gegenüber "Promiflash": "Ja, wir schließen es generell nicht aus, aber wir machen uns da überhaupt keinen Druck." Wie süß! Delia kann sich also auf ein kleines Geschwisterchen freuen. Wann es jedoch so weit sein wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!