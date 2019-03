Joey Heindle: Bittere Vorwürfe von seiner Ex-Frau Justine!

Reddit this

Die Trennung von Joey Heindle und seiner Frau Justine war für viele ein Schock. Jetzt schießt die Ex des Sängers böse gegen ihn...

Vier Jahre lang waren und Justine Heindle ein Paar. 2017 traten die beiden vor den Altar. Doch nur ein Jahr später gaben sie ihre Trennung bekannt. Nun rechnet Justine ab...

Joey Heindle: Er zeigt seine neue Liebe!

Justine Heindle: Schwere Vorwürfe

"Es gibt Situationen im Leben, gegen die sind wir machtlos. Wir lieben uns, wir streiten uns und am Ende finden wir wieder zusammen. Eine Anleitung fürs Leben? Leider nein", verkündete Joey Heindle selbst die Trennung. Aber er betonte: "Justine und ich verstehen uns nach wie vor gut und dass soll auch in Zukunft so bleiben."

Das sieht seine Ex aber offenbar ganz anders. Joey soll sie bitter benutzt haben. "Ich habe 5 Jahre alles gemacht, was er wollte und Joeys Weg begleitet. Dann wurde ich weggestoßen", schimpft sie gegenüber . Und es soll um Geld gehen....

Hat Joey Heindle Justine nur benutzt?

"Meine Eltern haben wirklich alles bezahlt, Mieten, Schulden, Alles. Und nach 5 Jahren, wo dann zum ersten Mal bei Joey ein Auftrag mit ein bisschen mehr Geld reinkam, hat er sich vom Acker gemacht", so Justine Heindle weiter. Sie ist sehr verletzt, weint vor der Kamera. Mittlerweile hat das Ex-Paar keinen Kontakt mehr.

Joey selbst hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.