Joey Heindle: Das sagt er jetzt zum PBB-Heiratsversprechen

Spontaner Anflug oder ernste Ehepläne? Joey Heindle äußert sich zu seinem "Promi Big Brother"-Heiratsversprechen an Freundin Ramona!

Läuten für und seine Ramona etwa bald die Hochzeitsglocken?

Am Freitagabend endete die diesjährige Staffel von "Promi ": In einem spannenden Finale landete Joey Heindle hinter Siegerin Janine auf dem zweiten Platz des -Knasts.

Noch vor seinem Auszug aus dem Container überraschte der Sänger mit einer emotionalen Liebeserklärung an Freundin Ramona:

"Ich werde dich heiraten! Hast du gehört? Dich werde ich heiraten!", erklärte der 26-Jährige gerührt, nachdem er in einem Spiel ein Foto seiner Liebsten ergattert hatte.

Ein ganz besonderes Versprechen - jetzt sprach Joey Heindle Klartext zu seinen romantischen Worten!

Nach "Promi Big Brother": Macht Joey Heindle seiner Ramona einen Antrag?

Im Gespräch mit der Bild stellte der -Star zunächst fest, dass seine romantische Ankündigung noch nicht offiziell gewesen sei:

"Das war noch kein direkter Heiratsantrag, der kommt noch. Aber es ist für mich völlig klar, dass ich mit dieser Frau alt werden will. Sie tut mir gut und ist das Beste, was mir je passiert ist."

Und auch Freundin Ramona scheint ganz auf Hochzeitskurs zu sein, so versichert die Influencerin:

"Ich möchte mit Joey alt werden. Wenn er mich fragt, dann werde ich ihn heiraten. Ich habe immer an ihn geglaubt. Er kann alles schaffen, was er will."

Ein wenig müssen die Vorbereitungen rund um das Jawort dann aber doch noch warten, so erklärte Joey Heindle gegenüber dem Blatt:

"Eigentlich wollten wir jetzt zusammen in den Urlaub ‑ stattdessen starten wir jetzt gemeinsam bei 'Dancing On Ice'. Das ist unser gemeinsamer Traum."