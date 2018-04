Joey Heindle: Ist seine Frau Justine schwanger?

Joey Heindle und seine Justine sind seit einem Jahr verheiratet und wirken immer noch verknallt wie am ersten Tag. Und das könnte einen Grund haben! Ist Justine etwa schwanger?

Joey Heindle: Trauriges Baby-Drama

Joey Heindle und Justine wünschen sich unbedingt Nachwuchs!

Ein Baby ist für Joey Heindle und seine Justine der größte Wunsch. Schon einige Monate nach der Hochzeit schwärmte der Dschungelkönig im Interview mit "Bild": "Wir wollen unbedingt Eltern werden. Das ist unser Traum. Ich werde der beste Papa der Welt sein. Justine wird die beste Mutter der Welt. Ich liebe diese Frau so unglaublich. Sie ist so warmherzig und so liebevoll."

Damals hatte Justine schon die Pille abgesetzt und sie konnte es gar nicht abwarten, endlich eine Familie zu gründen. "Ich möchte einfach auch so unglaublich gerne einen Babybauch haben. Das würde unser Glück perfekt machen", so die brünette Beauty. Jetzt könnte sich dieser Wunsch endlich erfüllen...

Justine Heindle: Ist das ein Babybauch?

In ihrer Instagram-Story postete Justine Heindle jetzt ein Video, dass für Furore sorgt. Darauf sieht man sie zusammen mit ihrem Joey, er steht hinter ihr und hat seine Hand an ihrem Bauch - und der sieht verdächtig rund aus! Ist das etwa ein Babybauch?

Justine Heindle: Ist das etwa ein Babybauch? Instagram/ Justine Heindle

Einen Kommentar gibt es dazu bisher nicht. Doch so happy wie die beiden strahlen, würde es wohl niemanden wundern, wenn sie bald die Baby-Bombe platzen lassen...