Joey Heindle: Jaaa, er lässt die Baby-Bombe platzen!

Die Trennung von und seiner Frau Justine sitzt vielen Fans noch in den Knochen. Dabei hat der Dschungelkönig längst eine neue Liebe gefunden. Seit einigen Monaten ist er mit der Eiskunstläuferin Ramona Elsener zusammen. Und zwischen den beiden ist es richtig ernst!

Joey Heindle: Bittere Vorwürfe von seiner Ex-Frau Justine!

Joey Heindle: Ein Baby für den Sänger

Wie der Musiker jetzt im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" verraten hat, wohnen er und seine Liebste schon zusammen. ""Ich wollte nicht diese Fernbeziehung, weil ich habe in Deutschland gewohnt und sie ist in der Schweiz, und ich wollte sie unbedingt haben. Und wir arbeiten so viel auch zusammen", erklärt er. Deswegen ist er kurzerhand zu Ramona in die Schweiz gezogen.

Bald wollen die beiden auch ein gemeinsames Haus bauen. Der Ort steht zwar noch nicht fest. Dafür verrät Joey aber ein anderes süßes Geheimnis: Denn nach dem Hausbau sollen die Babys kommen! "Dann kann man auch an Kinder denken, weil man braucht ja auch ein bisschen Platz und man braucht auch was eigenes", verrät er weiter.

Joey Heindle zieht ins "Promi Big Brother"-Haus

Jetzt steht aber erst einmal ein anderes Abenteuer für den -Star ein. Heute Abend zieht er in das "Promi "-Haus ein. Ob er sich dort - wie auch im - den Sieg holen kann? Man darf gespannt sein....

