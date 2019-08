Joey Heindle: Jetzt bricht alles über ihm zusammen!

galt von Anfang an als Favorit im "Promi "-Container. Mit seiner tollpatschigen und liebenswerten Art konnte er sich vor sechs Jahren bereits die Dschungel-Krone sichern. Doch bei seinen "PBB“-Konkurrenten kommt der -Liebling überhaupt nicht gut an...

Promi Big Brother: Steht der Gewinner schon fest?

Alle gegen Joey Heindle

Am Montag erzählte er Jürgen Trovato von seinen Plänen, eine Filmfirma für Musikvideos zu gründen. Doch der Privat-Detektiv hatte nur böse Worte für ihn übrig: "Jeder Schuster soll bei seinen Leisten bleiben. Fang das bloß nicht an, andere studieren dafür", ätzte er. Zu viel für den sensiblen Joey! "Was mich verletzt ist, dass die Leute mich immer unterschätzen. Klar, bin ich oft auf die Schnauze gefallen, aber ich habe daraus gelernt. Was mir auf den Sack geht ist, dass andere Leute immer alles besser wissen und ich bin immer der Depp!", erklärte er unter Tränen.

Joey Heindle: Jaaa, er lässt die Baby-Bombe platzen!

Doch auch an Tag 4 hörten die Lästereien nicht auf. Dass Joey im Luxus-Bereich schlemm darf, passt den anderen so gar nicht. "Der zieht da seine Ein-Mann-Show ab. Das ist nicht ehrlich. Er ist ein Arschkriecher, von der Arschkriecher GmbH. Warte nur, bis der Zaun aufgeht, dann sage ich ihm das!", ätzte Ginger Costello-Wollersheim. Zlatko ließ ebenfalls seinen Dampf ab. "Du hast nicht einmal nachgefragt, wie es mir geht", warf er seinem ehemaligen Kumpel vor.

Joey Heindle: "Wenn es so weitergeht, packe ich meine Koffer"

Joey war völlig am Ende. Im Gespräch mit Tobi Wegener und Janine ließ er seinen Emotionen freien Laufe. "Wenn es so weitergeht, dann packe ich meine Koffer und fahre nach Hause. Da spiele ich nicht mit! Das ist echt Psycho-Terror, was hier passiert", sagte er aufgebracht. Steigt Joey wirklich aus? Bisher verließ er die Promi-WG noch nicht...

