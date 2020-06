Joey Heindle: "Let's Dance"-Hammer! Er lässt die Bombe platzen

Kürzlich gestand , wie sehr er unter der aktuellen Corona-Krise leidet. Klar: Als Sänger vermisst er natürlich die große Bühne und den persönlichen Kontakt zu seinen Fans. Trotzdem will er die Hoffnung nicht aufgeben und denkt an die schönen Dinge, die ihn nach der Pandemie erwarten.

Joey Heindle will zu "Let's Dance"

Im Interview mit InTouch Online verrät der 27-Jährige nun, dass er sich durchaus vorstellen könnte, wieder an einer -Show teilzunehmen. Und er hat auch schon ein besonderes Format im Blick! „Was ich gerne machen würde ist natürlich ‚Let’s Dance‘. Das ist einfach ein cooles Format. Ich war ja mit meinem Schatz bei ‚Dancing on Ice‘ und da habe ich einfach Blut geleckt. ‚Dancing on Ice‘ ist zwar tausendmal schwieriger als ‚Let’s Dance‘, weil man ja auf dem Eis tanzen muss aber ‚Let’s Dance‘ wäre auch eine riesige Herausforderung. Das wäre wirklich ein Format, bei dem ich super gerne teilnehmen würde“, so Joey.

Doch es gibt auch andere Shows, bei denen er gerne dabei wäre: „Irgendwann mal würde ich auch gerne bei ‚Sing meinen Song‘ teilnehmen oder vielleicht mal irgendwo in der Jury sitzen. Das fände ich auch ganz cool. Die Erfahrungen im Musik- und TV-Business habe ich gemacht. Daher könnte ich da mitreden. Das wäre eine coole Sache. Ich könnte mir das gut vorstellen.“

Na, dann drücken wir die Daumen!

