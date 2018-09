Joey Heindle und Justine: Trennungsgrund enthüllt!

Nach nur einem Jahr Ehe gehen die beiden getrennte Wege. Bisher ist über den Trennungsgrund nichts bekannt. Es ist aber durchaus denkbar, dass daran eine neue -Show Schuld sein könnte.

War einer TV-Show der Trennungsgrund?

Bei II startet am 1. Oktober die neue Show „48h Single – testen ihre Liebe“. Paare verbringen dort 48 Stunden getrennt voneinander – in der Zeit ist wirklich alles erlaubt und können tun, was sie wollen. Der jeweilige Partner erfährt nach 2 Tagen, was der andere erlebt hat. Ob das zur Trennung von und Justine geführt hat?

In einer Vorschau heißt es bereits, dass Joey Heindle und Justine schon länger Beziehungsprobleme und Geldsorgen haben. Besonders die Eifersucht von Joey Heindle war immer ein großes Problem. Die Folge „48 h Single – Promis testen ihre Liebe“ zeigt RTL II am 1. Oktober um 23:15 Uhr.