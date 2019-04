Joey Heindle und Ramona: Süße Baby-Überraschung nach 4 Monaten

Acht Monate ist die Trennung von seiner Frau Justine nun her, und inzwischen schwebt wieder auf Wolke sieben. Der Ex-Dschungelkönig ist bis über beide Ohren verliebt in seine neue Freundin Ramona Elsener. Auch wenn ihre Beziehung noch ganz frisch ist, schmieden die beiden Turteltauben große Zukunftspläne.

"Wir sind Ende des Jahres zusammengekommen. Also so Anfang Dezember. Man kann es nicht hundertprozentig sagen, weil wir nie einen Tag festgelegt haben. Wir haben uns einfach ineinander verliebt", schwärmt Joey Heindle gegenüber InTouch Online.

Joey Heindle und Ramona wollen Kinder

Momentan führt das Paar noch eine Fernbeziehung - er lebt in Deutschland, sie in der Schweiz. Aber das soll sich schon bald ändern. In Zukunft wollen sie zusammenwohnen. "Natürlich will ich meinen Schatz jeden Tag bei mir haben. Und andersrum auch", erklärt der 25-Jährige.

Auch von Hochzeit und Kindern träumen Joey und seine Ramona. "Kinder waren schon immer mein Wunsch und das bedeutet mir ganz viel. Man kann jetzt nicht sagen, dieses Jahr oder nächstes Jahr. Aber irgendwann mal schon", betont der Sänger. Allerdings sind sich beide einig: Erst muss geheiratet werden.

Doch noch ist Joey Heindle rechtmäßig verheiratet mit Justine. Die Ehe scheiterte im August nach nur 15 Monaten. "Man muss noch so alte Sachen aufräumen. Und dann kann man vorwärts gucken", gesteht er. "Ich will natürlich irgendwann mal wieder glücklich sein und weitermachen im Leben." Hochzeit und Kinder mit seiner Ramona sind dann nicht ausgeschlossen...