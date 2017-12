Joey Kelly: Diese Neuigkeiten schockieren seine Fans

Joey Kelly war schon immer aufbrausender und auffälliger als seine Geschwister. Neben der Musik hat er sich schon seit einiger Zeit auch dem Sport verschrieben.

Dennoch lieben die Fans der Kelly-Family auch ihn. Mit einem Statement, das er am Mittwochabend in der RTL-Show zur Familie "40 Jahre The Kelly Family" rausposaunte, schockierte er die Anhänger der Musikerfamilie jedoch.

Die Fans buhen Joey Kelly aus

"Was glaubst du, warum ich in den letzten 15 Jahren kein Soloalbum gemacht habe? Weil ich es selbst nicht kaufen würde", erzählt Joey Kelly im Gespräch mit Moderator Oliver Geissen. Seiner Meinung nach sind seine Songs Müll, den sich niemand anhören sollte.

Kelly Family: Wundervolle Neuigkeiten!

Die Fans im Studio sind so schockiert, dass sie Joey Kelly ausbuhen! Den 44-Jährigen stört das jedoch nicht. Er bleibt gelassen und zeigt weiterhin, wie viel Spaß ihm das Kelly-Family-Comeback macht. Egal, ob mit oder ohne eigene Songs.