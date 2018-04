Jogi Löw: Also doch! Es gibt eine neue Frau in seinem Leben

Gelegenheit macht Liebe. 40 Prozent der Deutschen waren schon einmal in einen Kollegen, in eine Kollegin verliebt. Manchmal wird mehr daraus. So lernte Ex-US-Präsident Barack Obama (56), damals Anwalt, Anfang der 90er seine Frau Michelle (54) als Kollegin in einer Kanzlei kennen.

Ist das jetzt auch Bundestrainer Jogi Löw (58) passiert? Denn es gibt eine neue Frau in seinem Leben: Erstmals in der Geschichte der deutschen Nationalelf wurde eine „Team-Managerin“ eingestellt. Maika Fischer (32) gehört ab sofort zu seinem Fußball-Stab. Wer sie für den Posten empfohlen hat – unklar, aber Jogi Löw hat jedenfalls zugestimmt. Natürlich wird Maika in sportlicher Hinsicht immer in enger Absprache mit dem Weltmeister-Trainer stehen. Und privat? Auf jeden Fall sehr auffällig: Frau Fischer ist blond, hübsch und ein ähnlicher Typ wie Jogi Löws Ehefrau Daniela (55). Was die wohl dazu sagt?