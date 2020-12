Jogi Löw: Bitteres Drama! Jetzt wird Klartext gesprochen

Schmeißt Jogi Löw also wirklich hin? Tritt er freiwillig zurück? Oder wird er sogar rausgeschmissen? Bekommt die Nationalmannschaft bald einen neuen Bundestrainer? Jetzt wird Klartext gesprochen!

Jogi bleibt! Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mittlerweile offiziell mit! "Das DFB-Präsidium hat am heutigen Montag in einer Telefonkonferenz einvernehmlich festgehalten, den seit März 2019 eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw uneingeschränkt fortzusetzen", heißt es in einer Mitteilung von Montag.

Viele Fans dürfen also aufatmen. leibt nur zu hoffen, dass s bald auch für die Mannschaft wider besser läuft!

Schöner Trost für Joachim Löw. Alle Informationen gibt es im VIDEO: